Verlobung im Baseball-Stadion

04. Oktober 2017,

Beim Spiel der Washington Nationals gegen die Pittsburgh Pirates bekam Baseball-Fan Ty einen Heiratsantrag von seinem Freund Tyler - das gesamte Stadion schaute über die Mega-Leinwand zu und klatschte Beifall.



Die Verlobung am vergangenen Freitag in einer Spielpause war mit den Nationals abgesprochen. So konnte auch das Maskottchen des Teams mihelfen: Der Adler Screech lenkte Ty ab, indem er ihm einen Baseball überreichte - in diesem Moment ging Tyler vor ihm auf die Knie.



Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass der verdutzte Freund "ja" sagte? Das schwule Paar fiel sich anschließend in die Arme und küsste sich innig.



Outsports hat ein Video der süßen Verlobung auf Youtube veröffentlicht:









-w-