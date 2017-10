Frauen in Anzügen, Männer als Sexobjekte

06. Oktober 2017,

Mit einer provokativen Werbekampagne macht derzeit die Modemarke "Suistudio" von sich reden.



In insgesamt vier Motiven sind Anzug tragende Frauen in Luxus-Apartments zu sehen - als Accessoire ist immer ein nackter Mann dabei.







Suistudio mit Geschäften in Amsterdam und New York ist eine der besten Adressen für Damenanzüge. Das Motto des Unternehmens: "Wir sind auf Anzüge spezialisiert, aber wir kleiden keine Männer ein."







Die Kampagne polarisiert: Für die einen ist sie nur umgekehrter Sexismus, für die anderen die geniale Rache für Jahrzehnte frauenfeindlicher Werbung. Auf jeden Fall hat sich Suistudio geschickt ins Gespräch gebracht. (cw)













-w-