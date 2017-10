Viel zu schade zum Verschicken...

08. Oktober 2017,

Auch für 2018 hat Heye einen anspruchsvollen wie erotischen Postkartenkalender mit zwölf sexy Männern herausgebracht.



Das Konzept dürfte das schwule Auge ebenso erfreuen wie das der besten Hetera-Freundin: Gute Fotografen haben schöne Waschbrett-Träger in sinnlichen Momenten erfasst. Alle Motive zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Der Kalender im Format 16 x 17 Zentimeter ist aus stabilem Papier und lässt sich nach Wunsch aufstellen oder aufhängen. Die Postkarten kann man, wenn man denn wirklich will, über einen rückseitigen Vordruck leicht herauslösen.



Für nur 5,99 Euro (Preis bei amazon.de) eine gute Investition! (cw)









-w-