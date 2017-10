Österreichs Dragqueens gegen Rechts

09. Oktober 2017,

Nach der Travestie für Deutschland setzen nun auch in Österreich Dragqueens ein starkes Statement zur Nationalratswahl am kommenden Sonntag.



"Am 15. Oktober kannst du mit deiner Stimme Nein zu Hass, Verhetzung und Stillosigkeit sagen und unsere Zukunft mitbestimmen", heißt es im Aufruf des künstlerischen Satireprojekts Drag für Österreich (DFÖ). "Es kommt auf jede Stimme an. Das Wahlrecht, das über viele Generationen hinweg hart erkämpft werden musste, ist ein elementares Instrument unserer Demokratie. Nutze es, geh wählen, sei der Stil, der in deinem Herz seinen Sitz hat!"



"Ich bin auch recht populär, auch ohne S oder SS", heißt es etwa auf dem "Wahlplakat" von Kunstschlampe Frida Boobs. "Schätzchen, Populisten sind so Heldenplatz 1938", meint Polittunte Sue Philis Baker in Anspielung auf den "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich.



Alle Motive - die zwölf bislang veröffentlichten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie - können als Poster im Onlineshop des Bündnisses für Menschenrechte & Zivilcourage erworben werden. Mehr Infos zur gelungenen Kampagne gibt es hier. (cw)











