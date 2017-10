12. Oktober 2017, noch kein Kommentar

Bild: Beate Gördes

In Köln will eine Fotoaktion die Sichtbarkeit von älteren Lesben und Schwulen erhöhen - u.a. sind Plakate in Senioreneinrichtungen geplant.



Lesben und Schwule ab 50 waren aufgerufen, Fotografien einzureichen, die das vielfältige lesbische und schwule Alltagsleben der älteren Generation abbilden. Mit der Kunstaktion unter dem Motto "Lesbisch, schwul, alt und lebendig" möchten Birgit Erlenbruch und Norbert Reicherts vom Kölner Beratungszentrum rubicon das Thema Homosexualität im Alter sichtbar machen. Die Ergebnisse sollen auf Roll-Ups und Plakaten im öffentlichen Raum und in Senioreneinrichtungen gezeigt werden.



Die Jury war mit Schirmfrau Irene Franken vom Kölner Frauengeschichtsverein, Schirmherr Klaus Nierhoff und einer Expertenrunde prominent besetzt. Die Präsentation der ausgewählen Fotos findet am Freitag, den 20. Oktober um 16 Uhr in Köln-Mülheim statt - zunächst mit einem Flashmob in der Buchheimer-, Ecke Adamsstraße, dann ab 17.30 Uhr mit Empfang und Ausstellung aller eingereichter Bilder im August-Bebel-Haus der Generationen in der Krahnenstraße 1. (cw/pm)









-w-