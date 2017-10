Playboy präsentiert das erste trans Playmate

19. Oktober 2017,

Zum ersten Mal in der 64-jährigen Geschichte des US-Männermagazins "Playboy" hat die Redaktion mit Ines Rau für die November-Ausgabe ein trans "Playmate des Monats" ausgewählt.



"Ich liebe es, sexy zu sein, aber sexy ist eine Einstellung. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich fühle mich die ganze Zeit sexy", wird das französische Model in einem Artikel zur Fotostrecke von Derek Kettela vorgestellt. Darüber hinaus lernen die Leser die 26-Jährige, die gerade einen Film gedreht und einen Buchvertrag unterschrieben hat, als "Hippie, Tomboy und Partygirl" kennen.



Auch politisch ist Ines Rau engagiert: "Ich werde immer für LGBTQ- und Frauenrechte kämpfen", erklärt sie gegenüber dem "Playboy", "noch wichtiger ist mir nur der Umweltschutz".



Zum ersten Mal war Rau bereits im Mai 2014 in einer Fotostrecke nackt in dem Magazin für Heteromänner zu sehen. "So habe ich mein Coming-out zelebriert", blickt das zwischen Paris und New York pendelnde Model zurück, das zuvor nicht über ihre Transsexualität gesprochen hat: "Es ist eine Erlösung, wenn man die Wahrheit über sich selbst sagen kann, egal ob es ums Geschlecht, die Sexualität oder was auch immer geht. Die Leute, die dich ablehnen, sind es nicht wert. Es geht nicht darum, von anderen geliebt zu werden - es geht darum, sich selbst zu lieben."



Eine Premiere gibt es auch auf dem Cover der November-Ausgabe: Dort ist mit dem im September gestorbenen "Playboy"-Gründer Hugh Hefner zum ersten Mal ein einzelner Mann zu sehen. (cw)







-w-