Kinder sind Helden - in jedem Kostüm

30. Oktober 2017,

In einem neuen Werbespot zu Halloween verkleidet sich der Sohn als Wonder Woman und die Tochter als Batman - die Reaktion des anfangs nervösen Vaters am Ende des Clips rührt zu Tränen.



Entwickelt wurde der Zwei-Minuten-Spot mit dem Titel "My Heroes" (Meine Helden) von Landwirth Legacy Productions aus Los Angeles, um mit Genderklischees aufzuräumen - was absolut gelungen ist! Auch die Nachbarn reagieren beim Trick-or-treating ohne Vorurteile auf die Verkleidungen der beiden Kinder.



Hier der komplette Spot:





-w-