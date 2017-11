Traumhochzeit am Timmendorfer Strand

01. November 2017,

Kira Walkenhorst, die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio, hat am Wochenende ihre Freundin Maria Kleefisch geheiratet.



Die 26-Jährige und ihre sieben Jahre ältere Partnerin gaben sich am Timmendorfer Strand das Ja-Wort. Kleefisch war selbst Beachvolleyball-Profi und ist derzeit Trainerin am Olympiastützpunkt Hamburg. Trauzeugin des Paares war ihre Sportkollegin Victoria Bieneck. Das Foto der Traumhochzeit postete der Deutsche Volleyband-Verband (DVV) auf seiner offiziellen Instagram-Seite.



Kira Walkenhorst hat ihr Lesbischsein nie versteckt. Auch in der Doku "Ludwig/Walkenhorst - Der Weg zu Gold" war sie mit ihrer Freundin, mit der sie jetzt seit rund vier Jahren zusammen ist, zu sehen. "Das bin ich, und das gehört zu mir", sagte die Beachvolleyballerin im vergangenen Jahr in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost".



Zum Thema Homosexualität im Sport meinte Walkenhorst damals: "Ich glaube, bei Frauen ist es ohnehin offener als bei Männern, sei das im Fußball, Handball oder Volleyball. Ich kann nicht verstehen, warum, aber ich bin froh, mich nicht verstecken zu müssen, denn das würde ich nicht einsehen. Ich habe aber auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht." (mize)









-w-