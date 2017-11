Queere Singles - ein Jahr später

05. November 2017, noch kein Kommentar

Die Künstlerin Andrea Sömmer hat 18 Singles interviewt, fotografiert und zwölf Monate später wieder getroffen - ihre Porträtserie "Ein Jahr später" ist jetzt im Münchner Schwulenzentrum Sub zu sehen.



Die Ausstellung, die am Sonntag um 17 Uhr eröffnet wird, erzählt 18 persönliche Geschichten von erfüllten und unerfüllten Hoffnungen und Sehnsüchten: Transmann Ryan ist nach einem Jahr glücklich in einer Beziehung gelandet. Massimo sitzt plötzlich mit dem Mann händchenhaltend da, über den er sich noch vor einem Jahr bitter beklagt hat.







Andrea Sömmer arbeitet gerne an Langzeitreportagen. "Ich mag es, Veränderung zu dokumentieren." Da habe sich das Thema Singles angeboten. "Oft stand dann aber gar nicht das Alleinleben im Vordergrund, sondern andere Sachen - wie der Job oder allgemeine Veränderungen. Das fand ich spannend."







Die Bilder hängen bis zum 26. November im Sub in der Müllerstraße 14. Sämtliche Interviews der Fotoreportage aus dem ersten Jahr finden sich auf der Homepage der Künstlerin. (cw)

Direktlink | Trailer zur Ausstellung











