Regenbogen-Hidschab für einen modernen Islam

07. November 2017,

MOGA Fashion - ein von Muslimen gegründetes australisches Modelabel, das sich auf Kopftücher spezialisiert hat - unterstützt die Ehe für alle mit dem weltweit ersten Regenbogen-Hidschab.



"Unsere Liebe und Bewunderung für die LGBTIQ-Community ist groß, und wir haben deshalb ein Pride-Tuch in Regenbogenfarben in limitierter Auflage entworfen, um ihre Stärke, ihren Mut und ihre Vielfalt zu ehren", erklärte MOGA-Gründer Azahn Munas. "Wir haben das Kopftuch auch - und das ist eine Weltneuheit - als Hidschab drapiert, um zu zeigen, dass LGBTIQ-Menschen in allen Religionen existieren, einschließlich des Islam, der leider eine der homophobsten der Welt ist."



In einem Facebook-Video zeigt MOGA Fashion seine Unterstützung für die Ehe für alle in dem jetzt beendeten Referendum:



PROUD to show our support for marriage equality in Australia. Remember kids, LOVE is LOVE. Posted by MOGA on Montag, 30. Oktober 2017 Facebook / MOGA

Offensichtlich hat das Unternehmen mit derm neuen Produkt eine ungeahnte Nachfrage gedeckt - am Montag teilte es mit, dass das Regenbogen-Kopftuch bereits ausverkauft ist. Allerdings soll in Kürze nachproduziert werden. Der Onlineshop asos marketplace liefert den Pride-Schleier für knapp 54 Euro auch nach Deutschland. (mize)















