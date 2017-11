San Francisco lässt Harvey Milk erstrahlen

09. November 2017,

Mit Lichtinstallationen und einer spektakulären Umgestaltung des nach ihm benannten Platzes in ein lebendiges Mahnmal erinnert sich die Stadt an einen schwulen Helden.



In den USA dachte man am Mittwoch nicht nur (größtenteils) mit Schrecken an den Jahrestag der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, sondern auch an eine Wahl, die gerade für LGBTI mit viel Hoffnung und Zuversicht verbunden war: Am 8. November 1977 wurde Harvey Milk zu einem Stadtrat von San Francisco gewählt, als erster offen schwuler Politiker in Kalifornien.



40 Jahre später haben am Mittwoch tausende Menschen in der Westküstenmetropole dem früheren Hoffnungsträger, der rund ein Jahr nach der Wahl zusammen mit Bürgermeister George Moscone vom Stadtrat Dan White erschossen worden war, mit einer öffentlichen Zeremonie gedacht - seine Worte geben Menschen noch heute Zusammenhalt und Hoffnung.



Direktlink | Bericht des Lokalsenders KTVU

Die Veranstaltung fand statt an der Harvey Milk Plaza, einem Platz an der Metro-Haltestelle Castro, der seit 1985 seinen Namen trägt - hier hatte Milk mit Reden auf Kisten seinen inzwischen durch einen Hollywood-Film geehrten Aktivismus begonnen. Ergänzt wurde die zweistündige Veranstaltung durch zwei Lichtinstallationen an dem Platz, die die nächsten Nächte andauern sollen: An dem Eckgebäude leuchtet sein Spruch "Hope will never be silent" - die Hoffnung wird nie still sein, nie zum Schweigen gebracht werden können. Und mehrere Scheinwerfer strahlen nacheinander in Regenbogenfarben in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen.



Das von den "Friends of Harvey Milk Plaza" organisierte, von schlechtem Wetter leicht getrübte Gedenken ist erst der Anfang: Die Gruppe hatte in den letzten Monaten einen Architektenwettbewerb für eine Neugestaltung des Platzes ausgerufen. Den Zuschlag bekam Ende Oktober ein Team rund um Perkins Eastman. Über den Eingang zur Metrostation soll eine große Treppe entstehen - als große Seifenkiste für jeden ebenso wie als Sitzgelegenheit für Veranstaltungen auf Straßenebene wie als Treffpunkt.





Die Treppe dient zugleich als Zeitstrahl, erzählt in Einlassungen von den Fort- und Rückschritten der Bewegung ab der Geburt Milks bis zu den Ehe-Öffnungen in den USA - und lässt Platz für zukünftige Entwicklungen.



Auf dem Verlauf der Market Street zwischen Castro Street und Collingwood sollen zudem Lampen an die Candlelight Vigils erinnern, zu denen die Menschen nach den Morden und später in der Aids-Krise zusammenfanden. Die Lampen dienen zugleich als Spendenbüchsen.





Und die Metro-Station selbst soll Elemente des Treppen-Designs sowie Regenbogenfarben aufgreifen und mit Infowänden an Milk erinnern. Die vergrößerte und verschönerte Station soll auch einen "Community Room" für Veranstaltungen der Szene erhalten.













-w-