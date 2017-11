Kunstauktion zugunsten von ALL OUT

18. November 2017,

Porträt von Amalia Zeichnerin

Die Autorin und Künstlerin Amalia Zeichnerin sowie der Comickünstler und Spieledesigner Felix Mertikat versteigern am Sonntag jeweils ein individuelles Porträt - alle Erlöse werden der internationalen LGBT-Hilfsorganisation ALL OUT gespendet.



"Ich würde gern mal eine Spendenaktion für ALL OUT auf die Beine stellen", dachte sich Zeichnerin, die seit rund zwei Jahren regelmäßig den Newsletter des LGBT-Verbands liest und dessen Petitionen unterschreibt. Als Mertikat vor dem (mittlerweile weit über das Ziel hinaus erfolgreich finanziertem) Crowdfunding für sein Spiel "Tsukuyumi - All Moon Down" Porträts im Stil des Spieles verloste, machte es Klick bei ihr - die Idee zu einer Benefiz-Kunstauktion mit individuellen, phantastischen Porträts war geboren.



Porträt von Felix Mertikat

Die Künstlerin und der Künstler zeichnen die Porträts für die beiden Höchstbietenden in Schwarz-weiß nach Fotos auf dem Format Din A3 und verleihen diesen ein phantasievolles Aussehen nach individuellen Wünschen - egal ob Mensch aus einer anderen Zeit, Fantasywesen, Gestaltwandler, Steampunk, Horror-Gestalt, Cyber-Wesen, Außerirdischer oder Sci-Fi-Android. Auf dem Porträt können bis zu drei Personen abgebildet werden.



Das Startgebot für beide Porträts liegt bei zehn Euro. Weitere Details zur Aktion gibt es auf der Eventseite bei Facebook.









-w-