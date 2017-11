Stolz und queer über sechzig

22. November 2017,

Der Fotograf Rafael Medina hat neun selbstbewusste schwule Männer porträtiert, die das 60. Lebensjahr vollendet haben - ab Freitag ist seine Serie "Skin depth: +60" in Berlin zu sehen.



Mit seinem Projekt, das auch Videos und Soundscapes beinhaltet, will der in der Hauptstadt lebende brasilianische Künstler einen Beitrag gegen die Unsichtbarkeit älterer Schwuler und ihre Ausgrenzung in der Szene leisten. Über seine Models meint er: "Diese Männer schaffen irgendwie neue Lebensmöglichkeiten und erfinden das Konzept des Alterns neu."



Die Ausstellung wird am Freitag, den 24. November um 18 Uhr im Community-Center Village Berlin (Kurfürstenstraße 31-32) eröffnet. Am Sonntag, den 3. Dezember von 16 bis 17 Uhr steht ein Video-Screening auf dem Programm. Finissage mit einem Künstlergespräch ist am Dienstag, den 12. Dezember um 20 Uhr.



Drei weitere Porträts aus Medinas Serie "Skin depth: +60" zeigt die unten verlinkte Galerie. (mize)







