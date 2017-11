Der Mönch, der Junge und das steife Brot

23. November 2017,

Eine katholische Jungenschule in Australien hat eine neue Statue des Heiligen Martin von Porres nach kurzer Zeit wieder verhüllt - und sich für "Sorgen und Medienrummel" entschuldigt.



Die Statue vor der Blackfriars Priory School in Adelaide sollte an den peruanischen Dominikaner erinnern, der sich im 16. Jahrhundert vor allem um die Armen kümmerte. Der vor ihm knieende Junge und das längliche Brot, das der Heilige vor sich in Schritthöhe hält, weckten bei den Schülern jedoch ganz andere Assoziationen. Auf Facebook und Co. wurden zahlreiche "ungebührliche" Fotos gepostet, mehrere Medien griffen die Geschichte auf - und erinnerten an Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche.



"Die zweidimensionalen Konzeptpläne für die Statue wurden im Mai vom Leitungsteam eingesehen und genehmigt, doch bei der Ankunft wurde die dreidimensionale Statue als möglicherweise anzüglich angesehen", rechtfertigte sich Rektor Simon Cobiac in einem Post auf der offiziellen Facebookseite der Schule. "Als Konsequenz wurde die Statue sofort bedeckt und ein lokaler Bildhauer damit beauftragt, sie neu zu entwerfen." (mize)











-w-