Auf der Jagd nach Schönheit

26. November 2017,

Ein neuer Dokumentarfilm porträtiert den 71-Jährigen Schweizer Künstler und Modefotografen Walter Pfeiffer, der eine besondere Schwäche für hübsche junge Männer hat.



In "Walter Pfeiffer - Chasing Beauty" lässt Regisseur Iwan Schumacher Modelle aus vier Jahrzehnten über ihre Arbeit mit dem schwulen Künstler erzählen, etwa was sie bewog, ihm Modell zu stehen, und was seine Bilder ihnen heute bedeuten. Pfeiffer selbst spricht mit Witz und Leichtigkeit über sein Leben und Werk.







Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hat der 71-Jährige noch nie einen Lebenspartner gehabt: "Vielleicht liegt es daran, weil ich in meinem Leben derart viele Männer fotografiert habe", meint er dazu. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein anderer Mann ausgehalten hätte. Der wäre doch immer tödlich eifersüchtig gewesen."



Zwischen ihm und den Jungs sei aber nie etwas "passiert", so Pfeiffer. Es hätte sich zu schnell rumgesprochen, alles wäre vorbei gewesen. Im Film betonen zudem alle männlichen Models, dass sie nicht homosexuell seien.



In der Schweiz ist "Walter Pfeiffer - Chasing Beauty" am 23. November angelaufen. In Deutschland soll die informative, spannende und unterhaltsame Doku erst am 1. März 2018 in die Kinos kommen. (cw)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film









-w-