Ehe für alle im Minutentakt

27. November 2017,

Bei der ersten schwul-lesbischen Massenhochzeit in Deutschland haben sich am Sonntag 44 Paare in der Heidelberger Stadthalle das Ja-Wort gegeben.



"Ich freue mich sehr, dass wir in Heidelberg eine bundesweit wohl einzigartige Zeremonie feiern", erklärte Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson im feierlichen Ballsaal. Zusammen mit fünf Standesbeamten bat der Grünen-Politiker am Nachmittag ein Paar nach dem anderen an die farblich markierten Tische, um das "Upgrade" der eingetragenen Lebenspartnerschaften durchzuführen.



Unter den Neuvermählten sind auch Danilo Floreani und sein Mann Paolo Amerio (Foto: Rothe)

Erichson hatte im Vorfeld alle 312 in Heidelberg verpartnerten Paare angeschrieben und gefragt, ob sie dabei sein wollen. Kurzfristig sagten noch vier Paare ab, weil Freunde und Verwandte, selbst Kinder, aus Platzgründen nicht teilnehmen durften. Vom LSVD und dem CSD-Verein wurde diese "Ausgrenzung von Regenbogenfamilien" heftig kritisiert.



Für Wolfgang Erichson war es dennoch ein auch persönlich gelungener Tag. Der 62-Jährige und sein Partner Bertold Quast sind nun selbst ein Ehepaar. (cw)









-w-