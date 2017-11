Barbie, die LGBTI-Aktivistin

28. November 2017,

Jetzt werden manche schwulen Jungs noch lieber mit Barbie-Puppen spielen: In einem offiziellen Instagram-Post outete sich das Spielzeug-Model als Unterstützerin der Ehe für alle.



Auf dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Foto feiert Barbie zusammen mit einer Puppe der Modebloggerin Aimee Song den Sieg der Gleichstellungsbefürworter beim australischen Ehe-Referendum. Beide sitzen auf einem Bett und tragen "Love Wins"-T-Shirts, die die Influencerin aus L.A. entworfen hat. Song und der Spielzeughersteller Mattel sind vor kurzem eine Social-Media-Partnerschaft eingegangen.



Auf einem weiteren Instagram-Bild sind Barbie und Aimee Song beim Avocado-Toast-Lunch in einem Café zu sehen - ebenfalls in "Love Wins"-Shirts:



Beide Posts erhielten Zehntausende Likes. In den User-Kommentaren wird nun spekuliert, ob Barbie nun ein "Straight Ally" ist oder sich womöglich gar mit ihrer neuen Freundin als bisexuell oder lesbisch geoutet hat... (mize)









-w-