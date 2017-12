Szenen aus dem schwulen Alltagsleben

02. Dezember 2017,

Bild: © Hannes Steinert

Im Stuttgarter Buchladen Erlkönig wird am Samstag eine neue Ausstellung mit Arbeiten des schwulen Künstlers Hannes Steinert eröffnet.



Die Schau zeigt einen kleinen Querschnitt seines Schaffens aus den letzten zehn Jahren. Ausgestellt werden Linoldrucke, Zeichungen und Cartoons. Die Bilder thematisieren das schwule Alltagsleben und sparen nicht mit selbst-ironischem Witz.



Hannes Steinert, Jahrgang 1954, lebt und arbeitet in Stuttgart. Seit mehr als 25 Jahren ist er mit zahlreichen Einzelausstellungen und Veröffentlichungen ein fester Bestandteil des schwulen wie des deutschen Kunstbetriebs. Seine Bilder sind in vielen Städten in öffentlichen Sammlungen vertreten.



Die Austellung wird am 2. Dezember um 19 Uhr im Buchladen Erlkoenig (Nesenbachstr. 52, 70178 Stuttgart) eröffnet und ist dort anschließend bis Ende Januar 2018 zu sehen. Vier weitere Kostproben zeigt unsere unten verlinkte Galerie. (cw)





