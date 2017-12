So sexy ist der neue Mr. Gay Germany!

03. Dezember 2017, noch kein Kommentar

Der Mainzer Enrique Doleschy wurde am Samstag in Köln mit klarem Vorsprung zum Mr. Gay Germany 2018 gewählt.



Der 29-Jährige konnte sich im Finale gegen sechs Mitbewerber durchsetzen. Dabei ging es nicht nur um gutes Aussehen und einen sexy Körper: Die Kandidaten mussten sich in insgesamt acht Wettbewerben beweisen, darunter ein Wissenstest über LGBTI-Rechte und eine Sport-Challenge.



Die sieben Bewerber mussten zudem eine Kampagne zur Stärkung der queeren Community entwickeln. Mit "The Silver Side of the Rainbow" will Enrique junge Schwule dazu bewegen, die Generation 50plus zu unterstützen.



Als Mr. Gay Germany wird der Mainzer Deutschland im kommenden Jahr bei den Wahlen zum Mr. Gay Europe und Mr. Gay World vertreten. (cw)

Direktlink | Das Bewerbungsvideo von Enrique





-w-