Griechische Götter

05. Dezember 2017, noch kein Kommentar

Wandkalender mit nackten Kerlen gibt es bekanntlich so viele, dass wir hier gar nicht alle vorstellen können. Bei "Greeks Come True", einer besonders heißen Begleitung für 2018, machen wir eine Ausnahme.



Insgesamt 14 Adonisse präsentiert Fotograf Vangelis Kyris, um die "intime Seite der männlichen griechischen Schönheit" zu zeigen, wie es in der Anfang der Woche verschickten Pressemitteilung heißt. "Kyris fängt brilliant jeden versteckten Zentimeter ihrer völlig nackten Körper ein, inklusive Haare, Venen oder Schweißtropfen - und das alles vor einem wunderschönen Hintergrund, der zu einer anderen Zeit gehört."



Dass das nicht völlig übertrieben ist, beweisen die unten verlinkte Galerie mit Kostproben aus dem Kalender sowie ein offizielles Teaservideo:

"Greeks Come True" kann zum (leider etwas stolzen) Preis von 25 Euro über die Homepage bestellt werden. (cw)







