Der erfolgreichste Tweet des Jahres 2017

06. Dezember 2017,

Das lange Gesicht der AfD-Politikerin Beatrix von Storch während der Bundestagsabstimmung zur Ehe für alle ist die diesjährige Nummer eins in der deutschen Twitter-Top-Ten.



Kein anderer Tweet erhielt 2017 so viele Likes, Retweets und Antworten wie der Post des Twitter-Nutzers @justthore, teilte das Netzwerk am Dienstag mit. Zum Bild der sichtlich frustrierten Kämpferin gegen LGBTI-Rechte während der Bundestagsdebatte schrieb der private User am Morgen des 30. Juni aus dem Parlament: "Die Fahrkarte zum Bundestag: 2,70 Euro. Der Cappuccino im Besucher-Café: 3,50 Euro. Das Gesicht von Beatrix zur #Ehefüralle Abstimmung: unbezahlbar."



Für das Foto und den witzigen Kommentar gab es fast 35.000 Likes, über 14.000 Mal wurde der Post geteilt. Selbst von Beatrix von Storch gab es einen Retweet mit der Bemerkung: "Ehrlicherweise: ich bin viel trauriger als es da aussieht." (mize)















