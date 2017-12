Madeleines schöner Rücken

10. Dezember 2017,

Das Schwule Museum* in Berlin konnte dank großzügiger finanzieller Unterstützung dreier Stiftungen seine Kunstsammlung um ein bedeutendes Werk erweitern.



Der Ankauf von Lotte Lasersteins Bild "Rückenakt (Madeleine)", vermutlich aus dem Jahr 1956, wurde von der Ernst von Siemens-Kunststiftung, der Kulturstiftung der Länder und der Stiftung Preußische Seehandlung ermöglicht. Einen genauen Kaufpreis teilte das Museum nicht mit. Vor fünf Jahren wechselte ein ähnliches Bild der Künstlerin für 280.000 Euro den Besitzer.



Lotte Laserstein (1898-1993) zählt zu den herausragenden Realistinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nachdem die Berliner Malerin wegen ihrer jüdischen Abstammung in der NS-Zeit Deutschland 1937 verlassen musste, geriet ihr Oeuvre hierzulande aus dem öffentlichen Fokus. Erst in jüngerer Vergangenheit hat das öffentliche lnteresse an ihren Arbeiten wieder zugenommen.







Zeit ihres Lebens warf Lotte Laserstein einen selbstbewussten Blick auf das gesellschaftlich konstruierte Verständnis von Weiblichkeit. Der Rückenakt zeigt ihr langjähriges Modell "Madeleine", die aus Deutschland emigrierte Ökonomin Margareta Jaraczewsky, die sie 1939 in Stockholm kennenlernte und die sie während des Exils in ihrer Wahlheimat Schweden häufig porträtierte. Ob die Verbindung von Malerin und Modell über eine platonische Freundschaft hinausging, ist in der Forschung umstritten.



Das Schwule Museum* möchte durch den Erwerb der Ölstudie ein Signal setzen und auf die Ausweitung seines Sammlungsschwerpunkts verweisen. Neben der Auseinandersetzung mit männlicher Homosexualität legt das Museum seit einigen Jahren verstärkt den Akzent auf andere nicht-konforme Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen, wobei gerade weibliche und lesbische Lebenswelten eine wichtige Rolle spielen. (cw)







