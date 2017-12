Günstige Gummis für Schüler

12. Dezember 2017,

Unter dem Motto "Für jeden Lümmel gibt es das passende Kondom!" hat der Verein Jugend gegen AIDS an einer Hamburger Schule den ersten Automaten aufgestellt, an dem man sich schon für 20 Cent ein Kondom ziehen kann.



In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere Gummispender in ganz Deutschland folgen. "Bisher galten Kondomautomaten als schmuddelig. Wir zeigen, dass das auch anders geht - kreativ und mit speziell designten Kondomen", erklärte Daniel Nagel, Vorsitzender des Vorstands von Jugend gegen AIDS, zu der am 5. Dezember gestarteten Kampagne. "Wir wollen unseren Automaten langfristig in vielen Schulen etablieren und bieten damit die perfekte Ergänzung zu unseren Workshops in den Klassen an." Unterstützt wird der Verein dabei vom Präservativhersteller "Billy Boy".



Schulen, die sich für einen Kondomautomaten interessieren, können sich hier registrieren lassen. (cw)









