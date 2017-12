Harry Styles knutscht mit James Corden

13. Dezember 2017, noch kein Kommentar

Der 23-jährige Star der Boyband One Direction überraschte seine Fans mit einem gleichgeschlechtlichen Kuss beim Carpool-Karaoke.



Die Szene ereignete sich bei einem Weihnachtspecial der "Late Late Show" auf CBS, in der Moderator James Corden regelmäßig gemeinsam mit seinen Gästen im Auto sitzt und singt. Nachdem Corden und Styles "Santa Claus is Coming to Town" trällerten, meinte der Moderator feierlich: "Happy Christmas, Harold!" - der Sänger gab ihm daraufhin einen Kuss auf die Lippen:



Harry Styles, der 2013 noch erklärte, dass er "ziemlich sicher" sei, dass er nicht auf Männer stehe, macht seit Jahren ein Geheimnis um seine sexuelle Orientierung. Gleichzeitig gilt er jedoch als engagierter Unterstützer von LGBTI-Rechten und schwenkte auf Konzerten mehrfach die Regenbogen- und sogar die Transgender-Flagge.



Neben dem Boyband-Star waren beim "Christmas Carpool" auch Sam Smith, Katy Perry, Miley Cyrus, Kelly Clarkson und Bruno Mars dabei. Hier ist das komplette Video:









