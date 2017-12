Große Freude über die "schwulste Torte"

15. Dezember 2017,

Um seine Verlobung mit seinem Freund Jared zu feiern, orderte Chris Farias aus dem kanadischen Hamilton bei seiner lokalen Konditorei die "schwulste Torte", die sie backen kann - das Ergebnis übertraf alle Erwartungen.



Während sich im Nachbarland USA das höchste Gericht mit dem "Recht" von Bäckereien beschäftigt, homosexuellen Paaren eine Hochzeitstorte zu verweigern, freute sich "Hamilton's Cake and Loaf Bakery" über den Auftrag und gab sich jede Mühe, den Kundenwunsch zu erfüllen: Die Verlobungstorte für Chris und Jared hat mehrere Schichten in Regenbogenfarben, geschmückt ist sie mit rosa Röschen, oben ragt ein goldenes Einhorn in die Höhe und auf dem Sockel stehen Slogans und Wörter wie "Love is Love", "Proud" oder "LGBTQ".







"Mir kommen die Tränen, ich bin so glücklich", freute sich Chris Farias gegenüber "Pink News" über die Torte. "Ich bin so stolz, ein schwuler Kanadier zu sein, der eine Torte bestellen kann und nicht zurückgewiesen wird wegen seiner Liebe. Ich liebe dieses Land und ich liebe meine Nachbarschaft."



Die Bäckerei reagierte auf das Lob mit einem Versprechen: "Als Unternehmen werden wir uns weiterhin bemühen, ein integratives, positives und sicheres Umfeld für unsere Kunden und Mitarbeiter zu schaffen", erklärte "Hamilton's Cake and Loaf Bakery" in einer Stellungnahme: "Wir sagen dies laut und stolz - und hoffentlich immer mit Kuchen." (cw)













-w-