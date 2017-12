Dein Anus zum Naschen

16. Dezember 2017,

Das britische Unternehmen Edible Anus verkauft Konfekt in Rosettenform - auf Wunsch werden auch Maßanfertigungen vorgenommen.



Die Standardbox mit drei Arschleckerlis - je eines aus Vollmilch-, Zartbitter-und weißer Schokolade - kann zum Preis von acht Euro bei firebox.com auch aus Deutschland bestellt werden.



Für Pralinen in Form deiner eigenen Rosette verlangt Edible Anus mehrere hundert Euro. Zur Herstellung der Gussform nimmt Unternehmensgründer Magnus Irvin dasselbe Gel, das Zahnärzte verwenden. Das Modell muss dafür allerdings eine halbe Stunde in einer recht ungewöhnlichen Position verharren:





Mit seiner Anus-Schokolade will Irvin nach eigenen Angaben "kulturelle Grenzen hinsichtlich Rasse, Geschlecht, Klasse und sexueller Orientierung aufweichen". Für alle, die auf Diät sind, bietet er auch persönliche Rosetten aus Bronze aus:





Dieses perfekte Weihnachts- oder Valentinstagsgeschenk für den Top kostet den Bottom allerdings rund 1.800 Euro. (cw)













-w-