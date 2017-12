Und jetzt alle: "Liebt uns zu Weihnachten"

19. Dezember 2017, noch kein Kommentar

Der schönste, kitschigste und queerste Weihnachtssong des Jahres kommt aus Polen - für das Video zu "Pokochaj nas w swieta" hat das schwule Paar Jakub Kwiecinski und David Mycek über 30 Vlogger, LGBTI-Aktivisten und Straight Allies vereint.



Jakub und David wurden im vergangenen Jahr mit einem Playback-Video zu Roxettes "Some Other Summer" bekannt. Seitdem singen sie auch live und mauserten sich zu bekanntesten offen homosexuellen Menschen und Aktivisten im bekanntlich nicht sehr LGBTI-freundlichen Polen. Ihre in Spanien geschlossene Ehe wird in ihrem Heimatland nicht anerkannt.



Der neue Song des Power-Paares beginnt mit homophoben Politikerzitaten wie "Der Regenbogen ist ein Symbol der Perversion" oder "Sie müssen geheilt werden!", anschließend folgen schmalzig-schöne Bilder von glücklichen Schwulen und Lesben, die sehr traditionell Weihnachten feiern. Auf Deutsch übersetzt heißt es im Text: "Liebt uns zu Weihnachten, es ist die richtige Zeit - wenn die Liebe Hass und Angst besiegt."



"Während der Weihnachtszeit gibt es eine magische Freundlichkeit zwischen den Menschen", erklärte Jakub zu dem Song. "Wir wollten diesen Moment nutzen, um die Aufmerksamkeit der Leute auf unsere Themen zu lenken und sie dazu zu bringen, uns zu verstehen." (cw)











