Hinter den Kulissen eines schwulen Chores

25. Dezember 2017,

Der Barcelona Gay Men's Chorus ist bekannt für seine phänomenalen Bühnenshows - jetzt zeigt er in einem sexy Wandkalender für 2018 überraschend völlig neue Seiten.



Fotograf Matteo Vegetti, der auch zu den Sängern gehört, wollte mit dem Projekt unter dem Namen "Show Must Go On" die "verborgenen Seiten eines schwulen Chores" zeigen. Als Kulisse diente ihm das historische Casino L' Aliança del Poblenou.



Warum die meisten Mitglieder der Singgemeinschaft auf den Bildern nackt durch das Theater spazieren, erschließt sich uns zwar nicht wirklich - die Herren sind aber durchaus nett anzuschauen! Weitere Kostproben gibt es in der unten verlinkten Galerie.



Bestellen kann man den Kalender über die Homepage des Chores auch aus Deutschland - gegen eine Paypal-Zahlung von 18 Euro inklusive Versandkosten. (cw)









