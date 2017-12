Schwule Liebe bei Star Wars - als Gag

26. Dezember 2017, noch kein Kommentar

In einem online veröffentlichten, äußerst professionellen Trailer für den angeblichen Film "Storm: A Star Wars Indie" verliebt sich ein Sturmtruppler in einen Rodianer.



Obwohl der deutsche Schauspieler Udo Kier in dem Zweieinhalb-Minuten-Clip gleich zu Beginn als strenger Sturmtruppen-Kommandant auftaucht und das intergalaktische Romantikdrama angeblich zur Auswahl des "Sundance"-Filmfestivals gehört, handelt es sich bei dem vermeintlichen Trailer nur um einen Scherz der Website "Funny Or Die".



Entsprechend werden der sensible Sturmtruppler Ian, der grünhäutige Barkeeper Teedo und ihre dramatisch-turbulente Beziehung ziemlich klischeehaft dargestellt. Ein Satz, den der schwule Soldat des Imperiums seinem entsetzten Vater, der sich wenigstens keinen Alien-Partner gewünscht hätte, entgegenknallt, gefällt uns allerdings sehr gut: "Liebe kennt keine Spezies." (mize)









-w-