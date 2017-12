So schön queer kann Werbung für einen Lippenpflegestift sein!

27. Dezember 2017,

In einer Werbung für "KA Lip Care" aus Thailand streiten sich zunächst zwei männliche Teenager - doch dann kommt es zu einer überraschenden schwulen Wendung...



Der eine Schüler wirft dem anderen vor, das Herz seiner jüngeren Schwester gebrochen zu haben. Der Beschuldigte verrät daraufhin den wahren Grund: "Ich hab ihr gesagt: 'Vergiss mich! Ich empfinde nicht so für dich. Ich mag viel lieber deinen älteren Bruder.'"



Fast scheint es im Klassenzimmer nun zu einem Kuss zwischen den beiden Jungs zu kommen, doch stattdessen fährt der schwule Teenager mit einem Pflegestift über die trockenen Lippen seines Gegenüber. Beim Verabschieden meint er noch: "Benutze ihn regelmäßig! Damit du weißt, wie sich meine Lippen anfühlen."

Für Thailand ist diese Werbung im "Boy Love"-Stil nicht ungewöhnlich. Obwohl gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich nicht anerkannt werden, sind LGBT in dem südostasiatischen Land im Alltag präsent und werden zunehmend akzeptiert.



Die Werbung für "KA Lip Care" kommt übrigens genau zur richtigen Zeit: Bei in Bangkok extrem niedrigen Temperaturen von derzeit oft unter 20 Grad leiden viele Thais an ausgetrockeneter Haut. (mize)













