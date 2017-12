So zeigen Brandon Flynn und Sam Smith ihre Liebe

28. Dezember 2017, noch kein Kommentar

Ein Fahrstuhl-Selfie mit albernen Einhorn-Mützen ist das erste offizielle Paarfoto von Schauspieler Brandon Flynn und Sänger Sam Smith.



Der Justin-Darsteller aus der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" postete das Bild kurz vor Weihnachten auf seiner Instagram-Seite - zusammen mit der Bemerkung: "Seltene Ansicht in London."



Bereits im Oktober waren die beiden schwulen Promis händchenhaltend und küssend im New Yorker Greenwich Village gesehen worden. Sam Smith, der mit 25 ein Jahr älter ist als sein Freund, hatte seine neue Liebe daraufhin gegenüber Journalisten bestätigt.



Noch im September hatte sich der Sänger mit dem Song "Too Good At Goodbyes", der von einer gescheiterten Beziehung handelt, als Single geoutet (queer.de berichtete). Im November erschien sein zweites Album "The Thrill Of It All" (queer.de berichtete). (cw)











