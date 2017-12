Hello, Mr. Vice President!

31. Dezember 2017, noch kein Kommentar

US-Vizepräsident Mike Pence, einer der homophobsten Politiker der Vereinigten Staaten, macht derzeit Urlaub im Wintersportort Aspen - eine Nachbarsfamilie begrüßte ihn stillvoll.



"Sie ist nicht zu übersehen", erklärte Pintkin-County-Vizesheriff Michael Buglione gegenüber der Zeitung "The Aspen Times" zu der an einem Pfeiler befestigten Regenbogenfahne mit der Aufschrift "Make America Gay Again". Die Nachbarsfamilie, die stolz auf ihre lesbischen Töchter ist, hatte zunächst befürchtet, dass die Polizei oder der Secret Service einschreiten - doch die Beamten verwiesen auf das Recht der freien Meinungsäußerung. Daraufhin wurden sie von ihr mit Muffins versorgt.



Bereits im Dezember vergangenen Jahres, als bekannt wurde, dass Pence ein Haus in Washington D.C. gemietet hat, reagierten zahlreiche Nachbarn im Stadtteil Chevy Chase mit der spontanen Hissung einer Regenbogenfahne (queer.de berichtete). Im Januar fand vor der Villa sogar eine "Queer Dance Party" statt (queer.de berichtete).



Als erzkonservativer Gouverneur von Indiana war Mike Pence besonders mit seinen Kampf gegen LGBTI-Rechte aufgefallen. Noch 2015 hatte der evangelikale Politiker das später entschärfte Gesetz "zur Wiederherstellung der Religionsfreiheit" vorangetrieben, dessen einziges Ziel es war, die religiös begründete Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen zu erlauben (queer.de berichtete). (cw)







