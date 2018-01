Regenbogenfeuerwerk in Sydney

01. Januar 2018,

Mit einem spektakulären Feuerwerk an der Harbour Bridge feierten anderthalb Millionen Menschen in Sydney den Jahreswechsel - und die Ehe für alle in Australien.



Ganz bewusst erstrahlte das kaskadenartige Feuerspektakel in den Farben des Regenbogens, um damit eine Botschaft der Vielfalt zu setzen. "Das ist eine fabelhafte Art, 2017 zu verabschieden", erklärte Sydneys Bürgermeisterin Clover Moore und erinnerte daran, dass sich in einem Referendum eine große Mehrheit der Australier für die Öffnung der Ehe ausgesprochen hatte.



Das australische Repräsentantenhaus hatte daraufhin Anfang Dezember mit großer Mehrheit die Gleichstellung lesbischer und schwuler Paare verabschiedet (queer.de berichtete). Die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen wurden bereits vor der Aufgebotsfrist von 30 Tagen geschlossen (queer.de berichtete). (cw)















