06. Januar 2018,

Der zehnjährige Desmond Napoles bezeichnet sich selbst als Drag Kid - und hat den ersten Drag-Queen-Club für Kinder gegründet.



Bereits mit sechs Jahren fand der New Yorker Junge Gefallen daran, sich als Frau zu verkleiden und total aufzubrezeln, und bat seine Eltern darum, ihm extravagante Kleider und Prinzessinnen-Kostüme zu besorgen. Nach Rücksprache mit einem Therapeuten erfüllten sie ihm den Wunsch.



Weil Desmond aufblühte, richtete ihm seine Mutter im Jahr 2015 die Facebook-Gruppe "Desmond is Amazing" ein, wo seitdem Fotos seiner besten Drag-Outfits gepostet werden. Noch beliebter ist die Instagram-Seite des Jungen mit 16.500 Followern.



Zuletzt hat der Zehnjährige, der sich selbst als schwul bezeichnet und auch schon an der New Yorker Gay-Pride-Parade teilnahm, den Drag-Klub für Kinder "Haus of Amazing" ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Sei immer Du selbst" will er sich mit anderen Nachwuchs-Queens austauschen. Mehr Infos dazu gibt es auf Desmonds Homepage. (cw)













