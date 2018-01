07. Januar 2018,

Mit "Gayle" gibt es jetzt in Australien die erste queere Brauerei - im Angebot sind Bier und Apfelschaumwein für die LGBTI-Community.



"Gebraut mit Liebe", lautet das Motto des Szeneunternehmens, das mitten in der Markteinführungsphase steckt und in diesem Jahr u.a. offizieller Partner vom Mardi Gras in Sydney ist. Ein Teil der Erlöse aus den Verkäufen von "Gayle Ale" und "Gayle Cider" sollen an queere Projekte zurückfließen, versprechen die Brauer auf ihrer Homepage.



Günstig sind die Homo-Getränke allerdings nicht gerade. Im "Gayle"-Onlineshop kann man Kartons mit 24 375-Milliliter-Dosen zum Preis von jeweils 105,60 australischen Dollar erwerben - das sind fast drei Euro pro Büchse. Zum Anstoßen beim CSD sicher eine klasse Idee - doch fürs tägliche Wegbier bleiben wir hierzulande vielleicht doch besser beim "Oettinger"... (mize)











