Nur mit Unterhose in der U-Bahn

08. Januar 2018,

In vielen Städten in aller Welt wurde am Sonntag zum 17. Mal der "No Pants Subway Ride" gefeiert - trotz des kalten Wetters auch in Deutschland.



Erfunden wurde die Aktion 2002 von der New Yorker Performancegruppe Improv Everywhere. Die Teilnehmer setzen sich dabei - untenrum nur mit Unterwäsche bekleidet - in eine vorher festgelegte U-Bahn und tun so, als wäre das völlig selbstverständlich.



Während sich in New York mehrere Tausend am "No Pants Subway Ride" beteiligten, waren es in Berlin nur rund 80 Menschen. Hier einige Bilder und Videos vom diesjährigen Flashmob:



-w-