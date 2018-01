Die schwulste Stadt von Südamerika

09. Januar 2018, noch kein Kommentar

Für die 15. Ausgabe seines Gay-Fotomagazins "Elska" reiste Herausgeber Liam Campbell erstmals nach Südamerika - in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá entstand sein bislang nacktestes Heft.



"Ich hatte zuvor ein wenig über LGBT-Rechte, die Verfügbarkeit von Queer-Spaces und auch nur bei Leuten aus der Region recherchiert, und Bogotá schien die schwulste Stadt auf dem Kontinent zu sein", begründete Campbell die Wahl seines Reiseziels gegenüber queer.de. "Es war wirklich eine großartige Entscheidung. Bogotá ist eine atemberaubende, moderne, kosmopolitische und sichere Stadt voller offener und positiver Menschen. Und mehr als jede andere der fünfzehn Städte, die wir bisher vorgestellt haben, ist es die, wo ich am liebsten noch einmal hinfahren würde."



Insgesamt 15 schwule "Locals" hat Campbell porträtiert. Die meisten Männer hatten dabei keine Scheu, auch ihre Unterhose auszuziehen - eine Auswahl der sexy Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Darüber hinaus lässt der Herausgeber die meist jungen Kolumbianer aus ihrem Leben erzählen.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Schwulen. Die früheren Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel , Helsinki und zuletzt in Haifa.



Das Bogotá-Heft mit 168 Seiten im A5-Format kann für 18,50 US-Dollar (rund 15,90 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (25,30 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der kolumbianischen Hauptstadt. (cw)











-w-