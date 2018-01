Dragqueens zum Spielen

13. Januar 2018, noch kein Kommentar

Während in Paraguay eine Bürgermeisterin rosa gekleidete Püppchen mit Schniepel beschlagnahmen ließ, bringt das US-Spielzeugunternehmen Funko eine neue Puppenserie mit Stars aus "RuPaul's Drag Race" heraus.



Den Anfang bei den Drag-Dolls mit riesigen Wackelköpfen machen neben Mother Ru die "All Stars 2"-Gewinnerin Alaska Thunderfuck, die in der fünften Season antrat, sowie Trixie Mattel aus Staffel sieben, so Funko im eigenen Blog. Mit welchen weiteren Queens die Kinder künftig spielen dürfen, ließ der Hersteller leider offen.



Ab 19. Januar sollen die ersten drei Puppen exklusiv bei hottopic.com erhältlich sein. (cw)















-w-