Fabelhafte Jahre, fabelhafte Menschen

15. Januar 2018,

Der Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras findet in diesem Jahr am 3. März zum 40. Mal statt - zum Jubiläum erscheint ein außergewöhnliches Buch.



Für seinen Bildband "Telling Tales" hat der Fotograf Richard Hedger 40 Menschen aus Sydney porträtiert, die mit Australiens größtem Pride-Festival in verschiedenster Weise in Verbindung stehen. "Ich möchte denen eine Stimme geben, die für den Mardi Gras gearbeitet oder ihn unterstützt haben, die aus ihm Kraft geschöpft haben, die mitgelaufen sind oder die ihn einfach lieben", erklärte Hedger gegenüber queer.de. Gefeiert werden sollen "40 fabelhafte Jahre voller Trucks, Spaß, Fantasie und Mut".



Finanzieren will der Fotograf sein Buch im Selbstverlag über eine Crowdfunding-Kampagne - über die Hälfte des benötigten Betrags in Höhe von 10.000 australischen Dollar (rund 6.480 Euro) kam bereits zusammen. Mehr Infos zum Projekt gibt es in einem Video-Teaser:

Bereits 2015 hatte Richard Hedger eine beeindruckende Fotoserie veröffentlicht: Unter dem Titel "National Treasures" porträtierte er Schwule und Lesben über 65. (cw)











