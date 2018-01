18. Januar 2018, noch kein Kommentar

Das Londoner Luxus-Kaufhaus Fortnum & Mason bietet zum Valentinstag biblische Lebkuchenpaare an - neben "Adam & Eve" sind auch "Adam & Steve" sowie "Eve & Niamh" erhältlich.



Das "köstliche Geschenk für den geliebten Partner", so die Eigenwerbung, kostet 15 Pfund (ca. 17 Euro) und enthält in allen drei Versionen auch den Baum der Erkenntnis, die Schlange, den Apfel und selbst die Feigenblätter.







Noch ehe sich christliche Dogmatiker über die sexuelle Vielfalt im Garten Eden aufregen konnten, war die schwule Variante ausverkauft - Interessierte können sich jedoch per Email benachrichtigen lassen, wenn "Adam & Steve" wieder im Angebot sind. Noch erhältlich im Onlineshop von Fortnum & Mason sind das lesbische Paar sowie der heterosexuelle Klassiker. Leider werden die Lebkuchenpaare nur innerhalb Großbritanniens verschickt. (mize)









