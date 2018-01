Comics für Akzeptanz und Vielfalt

19. Januar 2018,

Seit fünf Jahren zeichnet Martina Schradi unter dem Motto "Ach, so ist das?!" biografische Comicreportagen von LGBTI-Menschen - jetzt geht ihr Projekt in eine neue Runde.



Über Crowdfunding will die Nürnbergerin in den kommenden beiden Monaten 3.200 Euro für eine Neuauflage ihrer Posterausstellung einsammeln, die in den vergangenen Jahren an vielen Orten auch außerhalb Deutschlands zu sehen war. "Mit den Comics möchte ich alle Interessierten einladen, sich in der Welt der LGBTI* umzusehen, ihre Lebensweise, Erfahrungen und alles, was sie bewegt, sichtbar und begreifbar machen - ganz jenseits von gängigen Klischees", beschreibt Schradi ihre Motivation.



Neben zwölf Best-of-Plakaten soll die Ausstellung auch 16 neue Motive enthalten, die unter anderem die Themen Bisexualität, Intersexualität und die Situation von queeren Geflüchteten aufgreifen. Auch andere Materialien wie Bierdeckel würde die Künstlerin gerne produzieren. Mehr Infos zum Projekt "Ach, so ist das?!" gibt es auf einer eigenen Homepage.



Unabhängig von der Crowdfunding-Kampagne kündigte Monika Schradi zudem eine Fortsetzung ihres gleichnamigen Comicromans an, der 2014 im Zwerchfell Verlag erschienen ist. (cw)











-w-