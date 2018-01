Schwule Pool-Party im Zweiten Weltkrieg

21. Januar 2018,

Bei einer Wohnungsauflösung machte Geoff Story aus St. Louis einen Sensationsfund: Auf einer Filmrolle entdeckte er Aufnahmen einer schwulen Pool-Party im Jahr 1945.



In einer Zeit, als Homosexualität in den USA noch illegal war, sieht man Dutzende junge Männer, die ausgelassen miteinander Spaß haben und sich küssen. Sogar ein Soldat in Uniform ist in dem 25 Minuten langen Filmmaterial zu sehen.













Veranstalter der schwulen Pool-Party war St. Louis' Promifrisör Elvin "Buddy" Walton (1921-2009), der u.a. Präsidentengattin Eleanore Roosevelt und der Schauspielerin Ethel Merman die Haare machte.Gefunden hatte Story die Filmdose, die harmlos mit "Picnic" beschriftet war, bereits 1996 - doch erst jetzt hat er begonnen, die Aufnahmen zu digitalisieren. Zusammen mit der Produzentin Beth Prusaczyk plant er unter dem Titel "Gay Home Movie" einen Dokumentarfilm über das schwule Leben in den Vierziger- und Fünfzigerjahren und führt dafür zurzeit Interviews mit Freunden und Angehörigen der im Film gezeigten Männer durch.Mehr Infos zum Projekt gibt es auf einer eigenen Homepage . (mize)

-w-