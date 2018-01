BVG wirbt für Klappensex

22. Januar 2018, noch kein Kommentar

Mit Postern u.a. in Bushaltestellen unterstützen die Berliner Verkehrsbetriebe die verlängerte Ausstellung "Fenster zum Klo" im Schwulen Museum* - auch der umfangreiche Katalog ist jetzt erhältlich.



Mit zahlreichen inszenierten Porträts, Archivdokumenten, Zeugenberichten und Anekdoten würdigt der französische Fotograf Marc Martin die schwule Geschichte der öffentlichen Bedürfnisanstalten (queer.de berichtete). Es ist die weltweit erste Schau zu diesem Thema, von dem die jüngere schwule Generation kaum noch etwas weiß.







Ab dieser Woche sollen außerdem Poster in S-Bahnhöfen der Hauptstadt für die Ausstellung werben, die nun statt bis zum 5. sogar bis zum 19. Februar läuft. "Ich freue mich über die Unterstützung dieser öffentlichen Institutionen", meinte Marc Martin gegenüber queer.de. Ausdrücklich dankte er auch dem City-Toiletten-Entwickler Wall AG, der ehemalige Untergrund-Klos für die Klappensex-Shootings zur Verfügung stellte.



Wer keine Gelegenheit hat, die spannende Ausstellung in Berlin zu besuchen, kann sich den umfangreichen Farbkatalog für 48 Euro im Buchladen Prinz Eisenherz bestellen. Einige Bilder von Marc Martin zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (mize)











-w-