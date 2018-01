Ladyboys, Start Your Engines!

25. Januar 2018, noch kein Kommentar

Das erste Land der Welt, das einen Spin-off der US-Reality-Show "RuPaul's Drag Race" bekommt, ist (was uns nicht wirklich überrascht) Thailand - jetzt ist der erste Teaser erschienen.



Die im Land des Lächelns bekannte TV-Produktionsfirma Kantana Group hat sich bei RuPauls "World of Wonder" die exklusiven Rechte gesichert. Ausgestrahlt werden soll die Suche nach Thailands nächstem Drag-Superstar im Laufe des Jahres auf Line TV.



In der ersten Staffel werden mit Dearis Doll, Natalia Piarcam, Amadiva, Bunny Be Fly, Année Maywong, Petchara, Meannie Minaj, JAJA, Morrigan und B Ella zehn Dragqueens zwischen 18 und 37 Jahren gegeneinander antreten - in der unten verlinkten Galerie stellen wir sie kurz vor. Einige der Kandidatinnen kennt man aus der täglichen Show in Bangkoks "Stranger Bar" in Silom Soi 4. Die Moderation teilen sich Stylistin Art-Araya Indra und die in Thailand bekannte Dragqueen Pangina Heals.



"Wir sind total begeistert von Drag Race Thailand", erklärte Fenton Bailey von "World of Wonder". "Drag ist Teil der thailändischen Kultur, historisch gesehen sogar in mancher Hinsicht mehr als in den USA. Obwohl der Spin-off dem Format folgt, möchte ich, dass die Show ihren eigenen, unverwechselbaren Stil entwickelt."



Der erste Teaser ist schon mal äußerst vielversprechend! (mize)







-w-