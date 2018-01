Das coolste LGBTI-Zentrum der Welt

31. Januar 2018,

In Melbourne wurde der Sieger des Architekturwettbewerbs für das Victorian Pride Centre (VPC) vorgestellt - der Entwurf stellt alle bestehenden LGBTI-Zentren in den Schatten.



Zum fünfstöckigen futuristischen Neubau im Stadtteil St Kilda, der im Jahr 2020 eingeweiht werden soll, gehört u.a. ein eigenes Kino, eine Bibliothek, ein Café und ein begrünter Dachgarten. Neben zahlreichen queeren Initiativen soll im VPC auch ein Gesundheitsdienst ein neues Zuhause finden.







Mit ihrem Entwurf, der viele runde und organische Elemente enthält, konnten sich die aus St Kilda stammenden Architekturbüros Grant Amon Architects sowie Brearley Architects and Urbanists gegen 17 Mitbewerber durchsetzen. Finanziert wird das 38 Millionen australische Dollar (knapp 25 Millionen Euro) teure Bauprojekt überwiegend vom Bundesstaat Victoria sowie von der Stadt Port Phillip City. Das geplante LGBTI-Haus ist um ein Drittel größer als das San Francisco Pride Centre, das sich die Regierung zum Vorbild genommen hatte.



Das Victorian Pride Centre wird das allererste queere Zentrum Australiens sein. Mehr Infos über das außergewöhnliche Design gibt es in einer 16-seitigen PDF-Präsentation sowie weitere Hintergründe auf der Homepage des Projekts. (mize)













-w-