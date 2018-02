Liebe ist Liebe, überall

05. Februar 2018, noch kein Kommentar

Nach dem indischen Strafgesetzbuch ist Homosexualität verboten - das hinderte ein mutiges schwules Paar aber nicht daran, in einer Provinzstadt eine traditionelle Hindu-Hochzeit zu feiern.



Die Zeremonie für Hrishi Mohankumar Sathawane und seinen in Vietnam geborenen Partner Vinh, die am 30. Dezember im 130.000-Einwohner-Ort Yavatmal im Bundesstaat Maharashtra stattfand, sorgte nicht nur in Indien für ein gewaltiges Medienecho. Der Ingenieur, der aus der Region stammt, aber mittlerweile in Kalifornien lebt, hatte Bilder der Hochzeitsfeier selbst auf seiner Facebookseite veröffentlicht.









"Es gibt keine rechtliche Grundlage, um eine hinduistische Hochzeit für Homosexuelle zu verhindern", schrieb Sathawane zur Frage der Legalität der Feier. "Unsere Geschichte ist einfach: Zwei Seelen verlieben sich, erhalten Unterstützung von Familie und Freunden und feiern ihre Verbindung in einem privaten Fest, zu dem alle von nah und fern eingeladen wurden. Alle Teilnehmer unterstützen von Herzen unseren Wunsch, den Rest des Lebens zusammen zu verbringen."



Kennengelernt hatten sich Hrishi und Vinh 2016 über eine schwule Dating-Website. Im Laufe des Jahres will das Paar in Kalifornien noch einmal gesetzlich heiraten. (cw)





