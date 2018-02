07. Februar 2018,

Bild: Ulysses Ortega

Mit "OUTstanding RED" gibt es jetzt den ersten offiziellen Tom-of-Finland-Wein - interessanter als der Verschnitt ist jedoch die Werbekampagne mit Model Terry Miller.



Die Cuvée kalifornischer Rebsorten besteht zu jeweils 35 Prozent aus Merlot und Zinfandel, zu 20 Prozent aus Cabernet Sauvignon und zu 10 Prozent aus Petite Sirah. "All dies fügt sich harmonisch zu einem Abgang mit würziger Eichenfassnote, der intensiv und zugleich sanft ist", heißt es im Werbetext zum 14,5-prozentigen Tropfen of Finland.



Erhältlich ist eine Flasche "OUTstanding RED" zum Preis von 24 US-Dollar über die eigene Website - ein Teil der Erlöse geht an die Tom of Finland Foundation.



Um den Verkauf anzukurbeln, lud die rührige Stiftung den Fotografen Ulysses Ortega und ihr Stamm-Model Terry Miller zu einem Fotoshooting ein. Weitere Ergebnisse aus der sexy Serie finden sich in der unten verlinkten Galerie. (cw)









