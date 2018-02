Armystil für Jungs und Mädchen

09. Februar 2018,

Das US-amerikanische Modeunternehmen "Abercrombie & Fitch" hat seine erste geschlechtsneutrale Kinder-Kollektion "everybody" vorgestellt - sie ist auch in Deutschland erhältlich.



"Für jedes Kind der passende Style: Jungen und Mädchen, groß und klein, zukünftige Wissenschaftler oder Sportler", heißt es auf der Homepage zum neuen Angebot für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren. Es besteht aus 25 von Armee und Streetwear inspirierten Artikeln, zu denen Hoodies, Tarn-Sweatshirts, eine Latzhose, Bomberjacken, Sandalen und Baseballkappen gehören.



Auch ein rosa Pulli für Jungs und Mädchen ist dabei:







Die Entscheidung, genderneutrale Kleidung für Kinder anzubieten, beruht nach Angaben des Unternehmens auf Kundenfeedback. So fand Abercrombie & Fitch heraus, dass Eltern und ihre Kinder sich nicht durch bestimmte Stile, Farben und Designs die auf Geschlechtsstereotypen bestehen, einengen lassen wollen.



Die "everybody"-Kollektion ist in vielen Filialen sowie über den Webshop erhältlich. (cw)











-w-