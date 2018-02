Liebe kennt kein Alter

12. Februar 2018,

Die beiden Kriegsveteranen John Banvard (100) und Jerry Nadeau (72) sind seit 25 Jahren ein Paar - und noch immer glücklich wie am ersten Tag.



In der Reihe "StoryCorps" des US-Radionetzwerks NPR erzählten die beiden Männer am vergangenen Wochenende ihre bewegende Geschichte. Als sich John, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte, und Jerry, der am Vietnamkrieg teilnahm, kennenlernten, lebte keiner von ihnen offen schwul. Auch waren sie noch nie in einer längeren Beziehung.



Wenn er Jerry nicht getroffen hätte, wäre er "weiterhin einsam und verloren" gewesen, erklärt John in dem Radiobeitrag. "Du hast mein Leben komplett gemacht", entgegnet Jerry liebevoll. Heute lebt das Paar, das seit 2013 verheiratet ist, in einem Heim für altgediente Kriegsteilnehmer im kalifornischen Chula Vista. Von den Mitbewohnern werden sie vollends akzeptiert.



Hier kann man sich die ermutigende Geschichte von John und Jerry anhören:









-w-