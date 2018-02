Burberry webt den Regenbogen

14. Februar 2018, noch kein Kommentar

Die Londoner Luxusmodemarke Burberry ist für íhr Karomuster weltweit bekannt - mit #TheRainbowcheck bringt sie nun die erste Kollektion zu Ehren der LGBTI-Community auf den Markt.



Am Dienstag gab Burberry auf Instagram einen ersten Vorgeschmack auf das Design, die gesamte Kollektion soll am Samstag bei der London Fashion Week präsentiert werden. #TheRainbowcheck ist das Abschiedsgeschenk des schwulen Chefdesigners Christopher Bailey, der sich nach 17 Jahren im Modehaus neuen Aufgaben widmen will.



Mit der Regenbogen-Kollektion setzt Burberry nicht nur auf den Pink Pound, also die vermeintlich finanzstarke Homo-Zielgruppe, sondern will auch die queere Community direkt unterstützen. Ein Teil der Erlöse geht an die drei LGBTI-Organisationen Trevor Project, Albert Kennedy Trust und ILGA World.



''Meine letzte Kollektion für Burberry ist einigen der besten Organisationen gewidmet, die sich für LGBTI-Jugendliche auf der ganzen Welt einsetzen", erklärte Bailey in dem Instagram-Post. "Niemals war es so wichtig zu zeigen, dass in unserer Vielfalt auch unsere Stärke und Kreativität liegen." (mize)











-w-